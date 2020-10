«Konnte euch Aluhüte nie verstehen»Bushido hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Aktuell sagt er als Zeuge im Prozess gegen Clan-Chef Arafat Abou-Chaker (44) und drei dessen Brüder aus. Im Gericht gilt eine Maskenpflicht, wie Spiegel.de schreibt . Arafat Abou-Chaker habe am Montag als Einziger im Saal keine Maske getragen. Dies, weil er seit seinem dritten Lebensjahr an Asthma leide, so sein Verteidiger.

Bushido sagt als Zeuge aus

Am Mittwoch sollte Bushido, der bürgerlich Anis Ferchichi heisst, seine Aussage im Prozess gegen den Clan-Chef Arafat Abou-Chaker (44) im Landgericht Berlin fortsetzen. Der Anwalt habe das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung bereits über die Infektion seines Mandanten informiert und erklärt, dass er und Bushido der Verhandlung am Mittwoch fernbleiben werden. Ob sie am Mittwoch überhaupt fortgesetzt wird, stand am Dienstagabend noch nicht fest.