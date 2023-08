Bushido spricht über seine Migräne

Kein räumliches Wahrnehmungsvermögen

Innerhalb von sechs Tagen habe er zwei Mal eine Migräneattacke erleiden müssen, so der 44-Jährige. Die erste Attacke sei aushaltbar gewesen, aber die zweite habe ein anderes Niveau gehabt und ihn stark an die Jahre zuvor erinnert. «Psychisch hat mich das wieder so sehr eingeschüchtert und hat mich ängstlich werden lassen», sagt er. «Die starken Kopfschmerzen, die Übelkeit und die Lichtempfindlichkeit, ja, das ist unangenehm, aber das bekomme ich auf die Reihe», führt er aus, «was es für mich immer so eklig hat werden lassen, ist, dass man nicht weiss, wann man Migräne bekommt.» Die Sehstörung, medizinisch auch Aura genannt, sei bei der zweiten Migräneattacke innerhalb einer Woche heftig gewesen. Er habe über eine Stunde nichts sehen können.