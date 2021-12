Bushido muss Abou-Chakar 1.5 Millionen Franken Abfindung zahlen

Der deutsche Rapper Bushido (43) und sein ehemaliger Geschäftspartner Arafat Abou-Chakar (45) sind seit Jahren in einen Gerichtsprozess verwickelt. Nun soll sich der Musiker nach Angaben eines Gerichtssprechers mit dem Berliner Clanchef auf die Zahlung einer Abfindung von umgerechnet rund 1,5 Millionen Franken geeinigt haben, wie die «Bild» -Zeitung schreibt. Das habe der stellvertretende Sprecher des Oberlandesgerichtes in Brandenburg/Havel, Ulrich Zwick, nach der Verhandlung am Mittwoch mitgeteilt.

Das steckt dahinter

Das hat das Landgericht in Frankfurt/Oder zwar bewilligt, den Rapper aber zur Zahlung einer Abfindung von 126’000 Euro plus Zinsen an seinen ehemaligen Partner verpflichtet. Laut Gerichtssprecher Zwick war Abou-Chaker gegen das Urteil in Berufung gegangen.