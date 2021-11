Nach Drillingsgeburt - Bushidos Ehefrau zeigt erstmals eines ihrer Töchterchen

Die drei Mädchen kamen am 11. November per Kaiserschnitt zur Welt.

Noch nie sei sie so müde gewesen, aber auch noch selten so glücklich, schreibt Anna-Maria Ferchichi in ihrer Story auf Instagram. Auf dem Foto hält sie eine ihrer drei kleinen Töchter im Arm. Mit Mützchen und kuschliger Decke. Die Mutter von insgesamt acht Kindern kommentiert das Foto: «Ich möchte mich für all die lieben Glückwünsche bedanken, ich war noch nie so müde in meinem Leben, aber auch noch selten soooo glücklich!»