Business-Bademode: Bikinis sind in Kombination mit Blazern im Trend

Der Sommer ist vorbei, also gehört der Bikini in den Schrank? Auf keinen Fall! Denn die Bademode kriegt diesen Herbst einen zweiten grossen Auftritt. Bikinioberteile – aber auch Badeanzüge – dürfen bleiben. Jetzt werden sie so gestylt, dass du sie ins Büro ausführen könntest.

Wie bitte? Bikini im Büro? Influencerinnen wie Leonie Hanne oder Chiara Ferragni und die Models Emily Ratajkowski und Irina Shayk machen es vor. Sie alle kombinieren ein stylishes Bikinitop mit einem Blazer. Dieser bleibt offen, der Blick auf die Bademode liegt frei.

Die Kombination von Business- und Bademode hat es auch schon auf Laufstege – wie hier bei Jacquemus – geschafft. IMAGO/ABACAPRESS Auch die Influencerin Chiara Ferragni trägt Bikini unterm Blazer. Instagram/Chiaraferragni Scandi-Girl Josefine Haaning Jensen ist vorne beim Trend mit dabei Instagram/josefinehj

Gen Z springt drauf an

Die Gen Z hat Interesse an dem konträren Look. Zahlreiche Videos zeigen, wie der Trend ausprobiert wird. Ob mit Bikini oder Badeanzug – Hauptsache, die Sommerteile müssen noch nicht weggepackt werden. «Alle auf Tiktok tragen plötzlich Badeanzüge mit Blazern. Aber wohin würde man das anziehen?», sagt die Tiktok-Nutzerin Diana Triesit in einem Video.

Dann sagt sie: «Lasst es uns ausprobieren» – und schlüpft in einen roten Bikini, den sie mit einer cremefarbenen Hose und einem nudefarbenen Blazer kombiniert. Während die Tiktokerin zunächst eher ablehnend gegenüber der Idee schien, Bademode mit Businessteilen zu kombinieren, wirkt sie am Ende zufrieden mit ihrem Look.

Alltagstauglich – oder nicht?

Doch ist das Outfit wirklich alltagstauglich? In der Kommentarspalte sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen sich Nutzer fragen, ob man das wirklich ins Büro tragen könne. Die Influencerin Matilda Djerf, deren Blazer-Bikini-Kombi in einem der Videos erwähnt wird, kommentiert das mit den Worten: «Ich trage das ins Office.»

Andere Nutzer meinen jedoch: «Bitte tragt das nicht im professionellen Arbeitsumfeld.» Auch heisst es: «Es sieht wirklich hübsch aus, aber ich weiss wirklich nicht, wo ich das tragen würde.»

