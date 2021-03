Der Linienbus 701 fährt pro Tag 116 Mal an der Haltestelle Buebenloo neben dem Haus von Cornelia Müller (53) vorbei, in dem sie schon seit 26 Jahren wohnt.

In Wil SG stören sich einige Anwohner am Buslärm der Stadtbusse.

«Immer mehr Probleme»

Der Artikel zum Buslärm in Wil wurde von der 20-Minuten-Community rege und kontrovers kommentiert. «Das Stadtleben hat halt Vor-und Nachteile. So ist das nun mal. Sorry, kein Verständnis für die Frau», schreibt eine Person. Einige sind der Meinung, dass Verkehrslärm in einer Stadt dazu gehört. «Was will man mehr, als eine Haltestelle direkt vor der Tür? Und dann auch noch mit vier Abfahrten pro Stunde und Richtung. Das ist doch der absolute Jackpot», kommentiert jemand.