Eine Person ins Spital gebracht - Buspassagiere stürzen wegen Bremsmanöver

In Luzern wurden am Donnerstag zwei Buspassagiere verletzt, als der Bus wegen eines unbekannten Autos abbremsen musste.

Gegen 17.55 Uhr war ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) am Donnerstag unterwegs vom Bahnhofplatz in Luzern in Richtung Viktoriaplatz. «Als der Bus sich der rechtsseitigen Einmündung der Theaterstrasse näherte, soll ein unbekannter entgegenkommender Personenwagen von der Pilatusstrasse her nach links in die Theaterstrasse abgebogen sein», teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit.