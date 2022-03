Liga hat entschieden : So wird der FC Winterthur für den Becherwurf-Skandal bestraft

Beim 4:2-Sieg des FC Winterthur gegen den FC Aarau wurde Schiedsrichter-Assistent Pascal Hirzel von einem Becher am Kopf getroffen. Nun hat die Swiss Football League eine Strafe gesprochen.

Vor 7600 Zuschauenden – das Topspiel zwischen Winterthur und Aarau hatte es in sich. Video: blue

Darum gehts Der Becherwurf-Eklat von Winterthur sorgte für grosse Aufregung.

Nun ist das Urteil bekannt.

Der FC Winterthur muss 15’000 Franken Busse zahlen.

Nun ist es Tatsache. Der FC Winterthur muss wegen des Becher-Eklats 15’000 Franken Busse zahlen. Dies gab die Disziplinarkommission der Swiss Football League am Freitagnachmittag bekannt. Sie teilt mit: «Ausserdem trat die Disziplinarkommission aufgrund eines Formfehlers nicht auf den anschliessenden Protest des FC Aarau ein.» Beide Clubs können gegen diesen Entscheid innert fünf Tagen beim Rekursgericht der SFL rekurrieren.

Doch was war passiert? Als Thibault Corbaz den FCW im Spitzenspiel in der 88. Minute mit 3:2 in Führung geschossen hatte, brachen auf der mit 7600 Zuschauerinnen und Zuschauern gefüllten Schützenwiese alle Dämme. Wie in Winterthur üblich, flogen beim Torjubel jede Menge Bierbecher aufs Spielfeld. Einer davon traf den auf der Seite der Gegentribüne positionierten Schiedsrichter-Assistenten Pascal Hirzel genau am Kopf.

Der Unparteiische ging zu Boden – eine blutige Schramme war auf seiner Stirn zu sehen. Die Aarauer Bank tobte, forderte einen für sie wohlgelegenen Spielabbruch. Den gab es nicht. Nach kurzem Pflege-Unterbruch konnte Hirzel sichtlich benommen die letzten Minuten in Angriff nehmen, Schiedsrichter Luca Cibelli führte die Partie fort. Dies wollte der FC Aarau so nicht auf sich sitzen lassen und hat nach dem Spiel Protest gegen die Spielwertung eingereicht. Die Hoffnung: Ein Forfait-Sieg am Grünen Tisch.

Fragwürdige Winti-Entschuldigung

Der Zweitplatzierte der Challenge League verurteilte zwar die Becherwürfe, die beim Torjubel zum zwischenzeitlichen 3:2 hundertfach auf den Rasen geflogen sind. Es heisst: «Die Vorkommnisse am Freitag passen nicht zu den Werten, die der FCW mit voller Überzeugung vertritt, und sie schaden der einmaligen Fankultur auf der Schützenwiese, die wir alle so sehr schätzen.»

Allerdings seien Aktionen wie Becherwürfe nicht im Sinne der etablierten Fankurve, und in diesem Fall vor allem aus der gemischten Stehtribüne auf der Längsgeraden in Richtung Spielfeld und Linienrichter geflogen, so der FC Winterthur. Auf dieser sei am Freitag «sehr viel neues Publikum» zugegen gewesen.

Schiedsrichter-Assistent Pascal Hirzel konnte nach kurzer Pflege weitermachen. blue

«Aus den Emotionen heraus»

Winti ruderte wenig später gegenüber 20 Minuten zurück: «Wir haben es sicherlich nicht so gemeint, dass das neue Publikum Schuld ist», nimmt Andreas Mösli Stellung, seinerseits Sprecher des Vereins und Teil der Geschäftsführung. «Aber auf der Tribüne haben wir schon viele neue Leute, mit denen wir noch keinen Kontakt haben. Auf dieser steht aber nur ein Teil der organisierten Fanszene», so Mösli. «Die Becherwürfe geschahen aus den Emotionen heraus.»

Und um den vom Becher getroffenen Linienrichter kümmerten sich die Winterthur-Spieler und -Verantwortlichen noch auf dem Platz. Mösli: «Die Mannschaft hat ihm dann auch noch eine Karte geschrieben, auf der alle unterschrieben haben.» Fakt ist aber sicherlich: Solche Becherwurf-Eklats soll es in Zukunft nicht mehr geben. Die Geschäftsleitung arbeite bereits an wirkungsvollen Massnahmen, um ähnliche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern. Konkret könnte auf der Schützenwiese ein Fangnetz gespannt werden. «Aber wir überlegen uns auch andere Massnahmen», so Mösli.