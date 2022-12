NBA-Star Jamaal Tinsley zahlte Busse weil er nicht duschen wollte

Jamaal Tinsley kann auf eine durchaus erfolgreiche Karriere in der besten Basketballliga der Welt zurückblicken. In elf Saisons in der NBA spielte der heute 44-Jährige für die Indiana Pacers, die Memphis Grizzlies und die Utah Jazz. Doch die Geschichte, die nun an die Öffentlichkeit kommt, wird ihn nicht mit Stolz erfüllen. Wie ein Ex-Teamkollege berichtet, boykottierte Tinsley standhaft die Dusche – egal, ob nach dem Training oder einem Spiel. Er zahlte lieber eine Mega-Strafe.