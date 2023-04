St. Gallen: Die Offa endet mit einer positiven Bilanz

Am Sonntag endet die 45. Offa Frühlingsmesse nach fünf Tagen. Die Gastgeber zeigen sich erfreut mit der diesjährigen Bilanz. Mit 90’000 Besuchenden waren es insgesamt 10’000 mehr als im Vorjahr. «Wir bewegen uns bei den Besucherzahlen somit wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie», sagt Katrin Meyerhans, Bereichsleiterin Messen bei den Olma-Messen St. Gallen. Insgesamt 460 verschiedene Ausstellende konnten die Anwesenden bestaunen.

Zudem bot die 45. Offa einige Neuigkeiten: So konnten sich beispielsweise Kinder und Familien auf dem neu geschaffenen Freizeitpark austoben. Ausserdem stiess das erstmals gastierende Sonderthema Ostschweizer Camping- und Freizeitausstellung auf grosses Interesse der Besuchenden. Die nächste Offa findet vom 17. bis 21. April 2024 statt. Bis dahin verzeichnen die Olma-Messen im laufenden Jahr über 120 bestätigte Veranstaltungen.

Keine Wildpinkler und wenige Polizeieinsätze

Bei der Überprüfung des Gebiets auf Wildpinkler wurde die Polizei nicht fündig. «Dieses Jahr mussten deswegen keine Personen gebüsst werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei St. Gallen. Zum Vergleich: An der letzten Olma wurden 46 Bussen und an der Olma im Jahr 2019 sogar insgesamt 84 Bussen wegen öffentlichen Urinierens ausgesprochen.