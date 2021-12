Bettingen BS – Bus verunglückt, fünf Menschen müssen ins Spital

Am Donnerstagnachmittag ist ein Bus der BVB-Linie 32 in Bettingen BS von der Fahrbahn abgekommen und in eine Wand gekracht. Der Unfall ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr an der Strasse Chrischonarain. Der Bus fuhr talwärts in Richtung Bettingen und kam im dichten Schneetreiben von seinem Kurs ab. Neun Personen erlitten Verletzungen, wovon fünf ins Spital eingeliefert werden mussten. An Board waren 13 Fahrgäste sowie der Chauffeur. Mindestens zehn Krankenwagen wurden aufgeboten.