Ermittler wollen Handy auswerten und ordnen Obduktion an

Der Bus stürzte von einer Hochstrasse auf Bahngleise in Mestre. Einsatzkräfte waren mit mehreren Krankenwagen am Unfallort.

Nach dem schweren Busunfall in Venedig hat die italienische Staatsanwaltschaft ein Gutachten über die durchbrochene Leitplanke in Auftrag gegeben. Ausserdem würden Zeugenaussagen und Videoaufnahmen vom Unfallort sowie aus dem Inneren des Fahrzeugs geprüft und der Datenschreiber ausgewertet, sagte Staatsanwalt Bruno Cherchi am Donnerstag. Der Bus hatte am Dienstagabend die Leitplanke entlang einer Hochstrasse durchbrochen und war fast zehn Meter in die Tiefe gestürzt. 20 ausländische Touristen und der italienische Fahrer kamen ums Leben.