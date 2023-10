Busunglück in Venedig: Freunde von Opfern sammeln Spenden

Beim Busunglück in Venedig kamen 21 Menschen ums Leben.

Nach dem schweren Busunglück in Venedig mit 21 Todesopfern hat die italienische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Geschäftsführer des Busunternehmens eingeleitet. Ermittelt wird auch gegen zwei Beamte der Stadtverwaltung, die für die Instandhaltung von Brücken und Strassen zuständig sind. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Die Unglücksursache ist weiterhin unklar.

Bei dem Unfall auf der Fahrt aus der Lagunenstadt auf einen Campingplatz auf dem Festland am 3. Oktober kamen auch drei Deutsche ums Leben. 13 Verletzte liegen noch im Spital. Eine 52 Jahre alte Touristin aus Spanien schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Charlotte überlebte das Unglück nicht

Im Unglücksbus sassen auch Nico (28), Maike (27) und ihre Tochter Charlotte (1). Am verheerenden Dienstagabend befand sich die deutsche Familie auf dem Rückweg vom Venedig-Ausflug zum Campingplatz, als der Bus verunglückte. Nico konnte das Spital mittlerweile verlassen, Maike liegt noch immer im Koma und schwebt in akuter Lebensgefahr. Die kleine Charlotte verstarb tragischerweise noch am Unfallort.



Auf Gofundme haben Freunde des Paars eine Spendenaktion gestartet. «Uns fehlen schlicht die Worte, um unseren Schmerz und unsere Trauer auszudrücken. Wir können den Schmerz nicht lindern und die entstandene Lücke niemals schliessen, aber zumindest können wir versuchen, unsere Unterstützung anzubieten. Allein die Kosten für die Überführung von Charlotte belaufen sich auf etwa 6000 bis 8000 Euro.»



Das Spendenziel wurde auf 15’000 Euro angesetzt. Bis Freitagmorgen kamen bereits über 65’000 Euro zusammen.



Mit Material der DPA