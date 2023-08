Butcher Babies: Ricky Bonazza über seine Leidenschaft

«Just do it» : St. Galler Bassist macht in Los Angeles Karriere

Darum gehts Ricky Bonazza ist von St. Gallen nach Los Angeles gezogen, um seine Träume zu verwirklichen.

Dort wurde er zu einem erfolgreichen Bassisten in der Band «Butcher Babies».

Im Gespräch mit 20 Minuten erzählt er von seinen Erfolgen und seinen Zweifeln.

Ricky Bonazza ist Bassist der Heavy-Metal-Band «Butcher Babies» aus Los Angeles. Er spielte schon auf derselben Bühne mit Stars wie Chad Kroeger von Nickelback oder Dave Grohl von den Foo Fighters. Auch am Wacken Open Air in Deutschland durfte Bonazza schon auftreten und mit seiner Musik begeistern. Seine Reise startete in St. Gallen.

Auswanderung nach Los Angeles

«2016 habe ich in Zürich unter guten Bedingungen bei Apple gearbeitet», sagt Bonazza. Auch damals spielte er in seiner Freizeit in einer Band. Doch weil diese nicht die gleichen Interessen und Ambitionen verfolgen wollten, hat er sie verlassen. «Ich wusste, dass ich irgendwo hinmuss, wo ich Gleichgesinnte finde», sagt er. Er kündigt seinen Job, packt seine Koffer und seine Gitarre und fliegt nach Los Angeles.

In den USA angekommen fängt er an, Sound Engineering zu studieren und bei Projekten mitzuwirken. «Da hab ich angefangen, mir einen Namen zu machen und in die richtigen Kreise zu kommen», so der Bassist. Doch nicht ganz ohne Zweifel. «Man hat vor allem Angst vor dem Ungewissen. In der Schweiz ist alles gegeben und es ist ein Austritt aus der Komfortzone», so Bonazza weiter.

Emotionale Momente auf der Bühne

Das Leben als selbstständiger Musiker ist nicht immer leicht. «Es gibt manchmal ein oder zwei Monate, in denen einfach kein Geld reinkommt, und man ist ständig dran, das nächste zu planen», sagt der St. Galler. Neben seinen Träumen und Zielen musste er sich erst mal an die neue Kultur gewöhnen. «Es ist einfach ganz anders als in der Schweiz.»

Im Januar 2020 war der grosse Moment für Ricky Bonazza, denn er durfte mit seiner Band, den «Butcher Babies», beim All Star Event auftreten. «Als ich nach der Show zum Auto gelaufen bin, hatte ich Tränen in den Augen», sagt er. Es lief schon nicht schlecht für ihn, aber ab diesem Moment ging es nur noch bergauf.

Er vermisst Freunde, Familie und die Olma-Bratwurst

«Just do it. Don’t overthink», möchte der Musiker den Leuten mitgeben. «Das Schwierigste ist immer der Anfang, aber man muss ehrlich mit sich selbst sein und sich fragen, ob man glücklich ist mit dem, was man macht», sagt er. Ausserdem solle man sich bei einer Person Ratschläge holen, die etwas Ähnliches gemacht hat. «Die Zweifel mancher Leute hätten mir damals beinahe den ersten Schritt gekostet», so der Ostschweizer.

Auch wenn er seinen Traum lebt, gibt es eine Schattenseite. «Am meisten vermisse ich meine Freunde und meine Familie», sagt Bonazza. Er vermisse auch das einfache Leben. «Einen sicheren Job haben und einfach das Leben leben.» Wenn der Bassist sich an St. Gallen erinnert, kommt im vor allem eines in den Sinn: «Die St. Galler Olma-Bratwurst.»

