Legendärer Butler

Er diente elf US-Präsidenten im Weissen Haus– jetzt ist er an Corona gestorben

Im Alter von 91 Jahren ist der Butler des Weissen Hauses am Coronavirus gestorben. Wilson Roosevelt Jerman diente unter elf US-Präsidenten und arbeitete zuletzt für die Obamas.

Unter Dwight D. Eisenhower 1957 begann Jerman als Reinigungskraft im Weissen Haus zu arbeiten. Als John F. Kennedy in den 60er-Jahren ins Amt kam, wurde Jerman zum Butler befördert, wie Foxnews berichtet. Laut seiner Enkelin war es die First Lady selbst, Jacky Kennedy, die ihn in dieses Amt hob. «Jackie Kennedy war massgeblich daran beteiligt, dass er befördert wurde», sagte seine Enkelin in einem Interview mit amerikanischen Medien.