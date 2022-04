Nur für Gutbetuchte: Butler, Rutschbahn und Gitarrenraum– das sind die luxuriösesten Suiten auf Kreuzfahrtschiffen

Moderne Kreuzfahrtschiffe sind schwimmende Kleinstädte mit einer Vielzahl an Geschäften und Aktivitäten. Wie Fünfstern-Hotels an Land bieten auch einige Schiffe ihren gutbetuchten Gästen Luxus bis zum Abwinken.

1 / 1 Neben der Wonder of the Seas sieht selbst ein Helikopter aus wie eine Mücke. Welche anderen Kreuzfahrtschiffe noch mit Luxus punkten, erfährst du in unserer Übersicht. AFP

Seit den Anfangstagen der Kreuzfahrt in den 1840er-Jahren hat sich das Gewerbe immer wieder gewandelt und modernisiert. Heute bieten Kreuzfahrtschiffe wie die Wonder of the Seas, das derzeit grösste Passagierschiff der Welt, ihren Gästen alle möglichen Aktivitäten. Nebst unzähligen Restaurants umfasst die Ausstattung des 230’000 Tonnen schwere Schiffes auch ein Kino und eine Wasserrutsche, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Wer genug vom blauen Meer hat, kann durch den «Central Park» schlendern, der mit echten Pflanzen bestückt ist. Während das Kreuzfahrtschiff vor allem durch seine schiere Grösse besticht, punkten andere Luxus-Kreuzer mit edel ausgestatteten Suiten, wie CNN in einer Übersicht zeigt.

Massive Suites von Virgin Voyages

Die Massive Suites gibt es auf den Kreuzfahrtschiffen Scarlet Lady und Valiant Lady der Virgin Voyages von Richard Branson. Virgin Voyages

Auf den Schiffen von Virgin Voyages herrscht Rockstar-VIP-Stimmung – und genau darauf zielte der Unternehmer und Milliardär Richard Branson beim Design der Oberklasse-Suites wohl ab. Die beiden Massive Suites an der Spitze des Schiffs erinnern an das luxuriöse Leben eines Rockstars, inklusive eines eigenen Teams von Crew-Mitgliedern, das ihren Gästen in allen Belangen unter die Arme greift – vom Auspacken des Koffers bis zum Auffüllen der Bar, damit die Party nie aufhört. Die Suite ist mit Gitarren ausgestattet und lädt, gepaart mit einem fantastischen Blick aufs Meer, zum Musizieren ein.

Preis: Ab ca. 4132 Franken pro Nacht.

Grösse: 199 Quadratmeter

Balmoral Suite auf der Queen Mary II

Die Queen Mary II ist eines der bekanntesten Kreuzfahrtschiffe weltweit. Cunard Line

Die zweistöckigen Grand-Duplex-Apartments der Queen Mary 2 dürften zu den luxuriösesten Möglichkeiten gehören, den Atlantik zu überqueren. Das entspannte Leben in den Suiten wird durch den tadellosen, klassischen britischen Butler-Service zusätzlich erleichtert. Anstatt den Koffer auszupacken, können Gäste entspannt mit einem Sekt in die Ferien starten. Für den ultimativen Komfort steht sogar ein «Menu» mit verschiedensten Kissen zur Verfügung. Die geschwungene Treppe der Balmoral Suite ist zwar übertrieben, eignet sich aber perfekt für einen großen Auftritt bei einer privaten Cocktailparty.

Wintergarden Suite auf der Seabourn Venture

In der Wintergarden Suite musst du deine Jacke sicher nie kalt anziehen. Seabourn Cruise Line

Die Seabourn Venture ist das erste Expeditionsschiff der Kreuzfahrtgesellschaft und bringt seine Gäste hoch in den Norden. Der weltbekannte Hoteldesigner Adam Tihanys setzte bei der Gestaltung der Wintergarden Suite darum auf eine Mischung aus Schönheit und Bequemlichkeit. Nach seinem Stapellauf, der im Sommer 2022 geplant ist, sollen Feriengäste dank raumhoher Fenster sowie einem Fernseher, der auf Knopfdruck verschwindet, in den vollen Genuss der Landschaft kommen. Für genauere Beobachtungen steht auch ein Teleskop bereit. Und falls sich die gutbetuchten Passagiere und Passagierinnen doch einmal an die kalte Luft begeben wollen, werden die Jacken in einem speziellen Schrank extra vorgeheizt.

Preis: Ab ca. 17’000 Franken pro Nacht

Fläche: 93 Quadratmeter und 12 Quadratmeter Terrasse

Iconic Suite auf der Celebrity Beyond

Die fast 64 Quadratmeter grosse Terrasse lädt zum Sonnen ein. Celebrity Cruises

Die Celebrity Beyond soll noch diesen Monat in Dienst gestellt werden. An der Spitze des Schiffes können genug vermögende Gäste in zwei Suiten die Kreuzfahrt schon bald direkt über dem Kapitän geniessen. Wer in der Suite, die durch ihre raumhohen Fenster und das offene Design besticht, nicht genug Sonne bekommt, hat ausserdem noch eine weitläufige Terrasse zur Verfügung, die auch über einen Jacuzzi verfügt. Am Abend werden die Gäste vom Starkoch Daniel Boulud bekocht.

Preis: Ab ca. 14’500 Franken pro Nacht.

Fläche: 175 Quadratmeter und 64 Quadratmeter Terrasse

Ultimate Family Suite der Royal Carribean

Wer hätte das als Kind nicht gerne in seinem Zimmer gehabt: Die Suite verfügt sogar über eine Rutschbahn. Royal Carribean

Diese Suite ist ideal geeignet für gutbetuchte Familien, die mit ihren Kindern eine Kreuzfahrt geniessen wollen. Die bunte Inneneinrichtung wird durch eine Rutschbahn sowie einen Air-Hockey-Tisch ergänzt, und falls den Kindern oder Eltern mal langweilig werden sollte, ist die Suite auch mit einem riesigen 85-Zoll-4K-Fernseher ausgestattet. Insgesamt finden bis zu zehn Personen Platz in der Suite, im Whirlpool oder auf der Terrasse dürfte es dann aber etwas eng werden.

Preis: Ab 18’000 Franken pro Nacht.

Fläche: 120 Quadratmeter und 20,5 Quadratmeter Terrasse

Regent Suite auf der Seven Seas Splendor

Die Suite bietet ganze 412 Quadratmeter Platz. Regent Seven Seas

Die grösste Suite besticht unter anderem durch ihr Bett. Die rund 190’000 Franken teure Matratze des schwedischen Produzenten Hästens ist mit Wolle, Rosshaar und Flachs befüllt und soll einen federweichen Schlaf gewährleisten. Nach dem Aufstehen können sich die Gäste bei der Erkundung der Hafenstädte auf ihren Guide inklusive Auto verlassen.

Preis: Ab ca. 52’000 Franken pro Nacht.

Fläche: 412 Quadratmeter

Wish Tower Suite auf der Disney Wish

Die Suite bietet bis zu acht Personen Platz. Disney Cruise Line

Nebst seiner Vormachtsposition in der Entertainment-Industrie betreibt Disney auch eine eigene Kreuzfahrtgesellschaft. Die Suite ist nach dem Film «Moana» eingerichtet und bietet bis zu acht Personen Platz. Die Gäste dürfen sich über eine spektakuläre Licht- und Tonshow freuen, wie man es von Disney gewohnt ist.