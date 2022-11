Inflation: Butter- und Kaffeepreise steigen stark – so viel teurer wird dein Zmorge 

Die Zmorge-Zutaten sind in der Schweiz in 2022 deutlich teurer geworden.

Neun typische Zmorge-Zutaten sind sogar um 5,5 Prozent teurer im Vergleich zu 2021; Schweizerinnen und Schweizer müssen vor allem für Butter (plus 10,7 Prozent), Margarine, Speisefette und -öle (plus 8,9 Prozent), Kaffee (plus sieben Prozent), Milch, Käse, Eier (plus 5,9 Prozent) sowie für Tee (plus 3,4 Prozent) mehr bezahlen.