Ferrero-Skandal : Buttermilchtanks verseucht – so kamen die Salmonellen in die «Kinder»-Schoggi

1 / 2 Ferrero rief zahlreiche Produkte aufgrund von Salmonellen-Verdacht zurück. AFP Der Salmonellen-Ausbruch belastet das Ostergeschäft der Firma. AFP

Darum gehts Ferrero musste kurz vor Ostern diverse «Kinder»-Produkte aufgrund von Salmonellen zurückziehen.

Auch Schweizer Detailhändler haben sie aus dem Sortiment genommen.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit bestätigte, dass «mehrere Erkrankungsfälle in der Schweiz mit dem internationalen Salmonellose-Ausbruch in Verbindung stehen».

Ein EU-Bericht stellte nun fest, dass der Ausbruch im Zusammenhang mit kontaminierten Buttermilchtanks stand.

Gemäss EU-Ermittlern kam die kontaminierte Schokolade aus dem Ferrero-Werk im belgischen Arlon. Das italienische Unternehmen sei für mindestens 119 Fälle verantwortlich, in denen sich Kinder mit Salmonellen angesteckt hatten. Weiter gebe es 31 Verdachtsfälle.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit nennt die «Kinder»-Marke in ihrem Bericht nicht explizit, Formulierungen wie «Schokoladeneier mit Spielzeugüberraschungen» und «kleine oval geformte Schokoladenpralinen» lassen eine Zuordnung jedoch zu. Mithilfe von Interviews ermittelten die Lebensmittelaufseher, dass 88 von 101 befragten infizierten Personen Produkte des italienischen Süsswarenherstellers konsumiert hatten. Das betroffene Ferrero-Werk in Belgien wurde von lokalen Behörden mittlerweile geschlossen, wie das «Oltner Tagblatt» (Bezahlartikel) berichtet.

Salmonellen im Buttermilchtank

Schon letztes Jahr wurde ein Salmonellen-Fall in der Fabrik in Arlon bekannt. Am 15. Dezember wurden dort zwei kontaminierte Buttermilchtanks gefunden. Die betroffenen Produkte seien daraufhin zerstört worden. Nach negativ ausfallenden mikrobiologischen Tests fuhr Ferrero mit der Produktion der «Kinder»-Schokolade fort. Die europäische Lebensmittelaufsicht konnte die Spur der meisten Salmonellen-Infektionen bei Kindern in neun europäischen Ländern zu dem Fall in Arlon zurückverfolgen.

Am 11. Januar wurden erneut Salmonellen in Buttermilchtanks gefunden. Ferrero unterbrach die Arbeiten abermals und liess die Butterproduktionsanlage reinigen. Als in anderen Ländern Verdachtsfälle mit Salmonellen-Infektionen auftauchten und Ferrero in Belgien Anfang April einen Rückruf veranlasste, entzogen die belgischen Behörden dem Unternehmen die Produktionslizenz. Die belgische Staatsanwaltschaft und die EU-Aufsicht ermitteln weiter.

Auch Fälle in der Schweiz

Auch Schweizer Detailhändler haben Produkte aus den Regalen genommen, die Verunsicherung bei den Eltern war gross. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit bestätigte erste Erkrankungen: «Es konnte in der Zwischenzeit nachgewiesen werden, dass mehrere Erkrankungsfälle in der Schweiz mit dem internationalen Salmonellose-Ausbruch in Verbindung stehen. Ob dieser Ausbruch im Zusammenhang mit «Kinder»-Schokoladenprodukten von Ferrero steht, konnte noch nicht nachgewiesen werden und wird zurzeit untersucht», sagt Mediensprecherin Doris Schneeberger auf Anfrage von 20 Minuten.