Buzz Aldrin heiratet mit 93 Jahren

Der zweite Mann auf dem Mond heiratet zum vierten Mal. Die Astronautenlegende Buzz Aldrin gab bekannt , dass er seine langjährige Freundin an seinem Geburtstag geheiratet hat. Aldrin, der am Freitag 93 Jahre alt wurde und an der historischen ersten Mondlandungsmission teilnahm, teilte dies auf Twitter mit.

«An meinem 93. Geburtstag und dem Tag, an dem ich auch von ‹Living Legends of Aviation› geehrt werde, freue ich mich, bekannt zu geben, dass meine langjährige Liebe Dr. Anca Faur und ich den Bund der Ehe geschlossen haben. Wir wurden in einer kleinen privaten Zeremonie in Los Angeles in den heiligen Stand der Ehe gehoben und sind so aufgeregt wie Teenager», so Aldrin.