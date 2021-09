Heimsieg gegen Fischers Union : BVB bleibt dank Haaland-Doppelpack an den Bayern dran

Borussia Dortmund mit Gregor Kobel und Manuel Akanji empfing am Sonntagabend Urs Fischers Union Berlin und fuhr dabei einen 4:2-Sieg ein. Erling Haaland konnte sich als Doppeltorschütze feiern lassen.

Erling Haaland schiesst einmal mehr Tore am Fliessband für den BVB. Zwei waren es gegen Union.

Der BVB gewinnt gegen Union Berlin mit 4:2 und bleibt damit in der Spitzengruppe der Bundesliga dabei.

Borussia Dortmund empfing am Sonntagabend Union Berlin im Signal Iduna Park.

Vor dem emotionalen Wiedersehen mit Borussia Mönchengladbach hat Trainer Marco Rose mit seinem neuen Club Borussia Dortmund eine perfekte Woche mit dem dritten Sieg binnen acht Tagen gekrönt. Beim 4:2 (2:0) am Sonntag zeigte der BVB dem bis dahin noch ungeschlagenen 1. FC Union Berlin von Trainer Urs Fischer zunächst deutlich die Grenzen auf, machte es zum Ende aber noch einmal unnötig spannend. Wieder fingen sich die Dortmunder zudem gegen lange harmlose Berliner Gegentore: Max Kruse per Foulelfmeter (57. Minute) und der für ihn eingewechselte Andreas Voglsammer (81.) waren für Union erfolgreich.

Kobel und Akanji spielten durch

Für Union war auch im dritten Spiel im Signal Iduna Park seit dem Bundesliga-Aufstieg nichts zu holen. Das Team von Trainer Urs Fischer wirkte drei Tage nach dem 1:3 in der Conference League bei Slavia Prag nicht so frisch wie Dortmund, das schon am Mittwoch beim türkischen Meister Besiktas gespielt hatte.