YB: Fabian Rieder spricht über Bundesliga-Transfer

Bescheiden trotz starkem Auftritt

Nicht katastrophal, sondern magistral war der Auftritt des immer noch erst 21-Jährigen am Dienstag in der ausverkauften Stockhornarena. Rieder selbst gibt sich bescheiden und meint, er sei «nicht in jedem Spiel so super wie heute». Doch nicht erst seit seiner Gala-Leistung in Thun (1 Tor, 2 Assists) ist klar: Das Berner Supertalent wird die Super League eher früher als später verlassen. Vielleicht schon nächste Saison, dies verneint auch Rieder nicht.

Präferenz Bundesliga

«Am Schluss ist es kein Wunschkonzert, aber müsste ich wählen, würde ich die Bundesliga nehmen», sagt die Nummer 32 der Young Boys. Rieder ergänzt, er habe den Deutschen Fussball von klein auf immer verfolgt. Gerüchte um einen Rieder-Wechsel zu Bayern München kursierten bereits vor Monaten, doch der Mittelfeldspieler scheint auch Gefallen an Borussia Dortmund zu haben.



«Ja, das Dortmunder Stadion ist eines der schönsten Stadien mit diesen Fans», schwärmt Rieder, der auch in Bern regelmässig in den Genuss von vielen gelbschwarzen Zuschauern im Wankdorf kommt. Die Gelbe Wand in der Ruhrpottmetropole wäre da noch einmal eine andere Dimension. «Ob der BVB am Schluss des Tages Interesse an mir hat, werden wir sehen», so das wohl heisseste Juwel des Schweizer Fussballs.