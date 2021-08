Deutscher Supercup - Lewandowski bringt Bayern in Führung – BVB vergibt Top-Chance

Die Bayern starteten besser in die Partie und kamen nach einer Viertelstunde durch Coman zur ersten guten Möglichkeit. Auf der anderen Seite vergab Captain Reus kurz darauf die beste BVB-Chance der ersten Hälft, als er alleine vor Neuer auftauchte. Immer wieder lancierten die Dortmunder ihren Knipser Haaland mit langen Bällen, der nach einem Akanji-Traumpass aber ebenfalls aus guter Postition an Neuer scheiterte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff köpfte schliesslich Lewandowski den Rekordmeister nach einer Coman-Flanke mit 1:0 in Front.