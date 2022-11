Bundesliga-Samstag : BVB-Juwel Moukoko (17) stellt Bundesliga-Rekord auf und hofft auf WM

Gleich drei Stürmer in absoluter Topform und ein Treffer bereits nach 30 Sekunden – das sind die Highlights des Bundesliga-Samstags.

Die Münchner mussten beim 3:2 in Berlin nach einer 3:0-Führung sogar noch etwas zittern.

Damit bleibt der BVB in der Tabelle an Bayern dran.

Kein Spieler zuvor erzielte so jung insgesamt zehn Bundesliga-Treffer.

Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern), Youssoufa Moukoko (BVB) und Christopher Nkunku (Leipzig) glänzen in der Bundesliga alle drei mit einem Doppelpack.

Moukoko knackt Rekord

Nach dem verletzungsbedingten WM-Aus von Leipzig-Angreifer Timo Werner ist Deutschland-Coach Hansi Flick für das Turnier in Katar dringend noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Beim 3:0 gegen Bochum gab BVB-Youngster Youssoufa Moukoko erneut eine Bewerbung ab: Der 17-Jährige brachte Dortmund (mit Goalie Gregor Kobel) mit einem Traumtor früh in Führung. Es war sein insgesamt zehnter Bundesliga-Treffer – kein Spieler vor ihm war beim Erreichen dieser Marke jünger gewesen! Später legte er gar noch einen zweiten Treffer nach.

Auchtung, liebe Schweizer Nati!

Neun Tore in sieben Spielen – seit Eric Maxim Choupo-Moting im Bayern-Sturm gesetzt ist, liefert der 33-Jährige in bester Lewandowski-Manier ab. Auch beim 3:2-Sieg auswärts gegen die Hertha knipste der ehemalige PSG-Angreifer doppelt. Besonders genau hingeschaut haben dürfte dabei auch Nati-Trainer Murat Yakin. Choupo-Moting trifft an der WM mit Kamerun auf die Schweiz.