Bayern – Dortmund: Hitz faustet den Ball und Hernandez – Bayern und Dortmund mit Topchancen

Der BVB startete mutig ins Spiel und störte die Bayern bereits im frühen Aufbauspiel. Allerdings: Zu Chancen kam man in der Startviertelstunde nicht. Bayern zeigte sich sehr effizient. Gnabry hämmerte den Ball in der 15. Minute unhaltbar ins Netz. Im Anschluss war vom BVB kaum mehr was zu sehen. Erst wurde ein zweites Tor von Gnabry wegen Abseits aberkannt, dann jubelte Bayern doch noch. Nach einem Fehler im Aufbauspiel blieb Lewandowski eiskalt. Die Münchner stehen vor dem zehnten Meistertitel in Serie. Der BVB muss sich klar steigern, um noch etwas aus München mitzunehmen.