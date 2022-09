CL-Konferenz: Reus und Guerreiro treffen für den BVB – Chelsea schwimmt in Zagreb

13' ZAG-CHE: Orsic bringt das Heimteam in Front!

Von wegen Frage der Zeit: Zagreb braucht vom eigenen Strafraum bis zum Tor gerade einmal zwei Pässe: Ljubicic klärt mit einem weiten Ball auf Petkovic – dieser lanciert den per Kopf den pfeilschnellen Orsic, der Chelseas 80-Millionen-Mann Fofana keine Chance lässt und schliesslich denn Ball noch an Goalie Kepa vorbeilupft. Die gut 20'000 Fans in Zagreb feiern – wie reagiert Chelsea auf diese kalte Dusche?