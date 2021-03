Um 20.45 Uhr findet in Gladbach das brisante Borussen-Duell statt. Besonders im Fokus steht dabei der aktuelle Gladbacher Trainer Marco Rose, der nach der Saison nach Dortmund wechselt. Seit der 44-Jährige vor zwei Wochen seine Entscheidung bekanntgab, hat Rose in Gladbach einen schweren Stand. Die Gladbacher befinden sich derzeit in der Krise. Seit der Bekanntgabe des Wechsels setzte es in drei Pflichtspielen drei Niederlagen. Dortmund dagegen gewann drei Spiele.