Borussia Dortmund storniert 67’000 Tickets für Kracher gegen Bayern München

Corona-Wirrwarr in der Bundesliga : BVB storniert 67’000 Tickets für Bayern-Kracher

Wieviele Fans am Samstag zum «deutschen Clásico» zugelassen sein werden, ist nach den jüngsten Corona-Entwicklungen unklar. Deshalb erstattet der BVB die 67’000 bisher verkauften Tickets kurzerhand zurück.

Der Dortmunder Nati-Star Manuel Akanji (l.) im Zweikampf mit Bayerns Robert Lewandowski: Am Samstag geht der Bundesliga-Klassiker in die nächste Runde.

«Sobald die politische Entscheidung über zulässige künftige Stadion-Auslastungen in Nordrhein-Westfalen getroffen worden ist und uns in dieser Sache gesicherte Erkenntnisse vorliegen, werden wir über den neuen Vorverkauf informieren», hiess es in einer Vereinsmitteilung der Dortmunder.

Wieviele Zuschauer schlussendlich Manuel Akanji, Gregor Kobel und Co. gegen Bayern München im Einsatz sehen dürfen, wird sich voraussichtlich am Donnerstag zeigen. Was jetzt schon feststeht: Im Westfalenstadion geht es am Samstag um die Tabellenführung: Die Münchner führen die Bundesliga mit einem Punkt Vorsprung vor dem BVB an.