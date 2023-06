Vermisste Jugendliche: «C., komm bitte nach Hause, ich vermisse dich sehr»

Bange Tage und Stunden für die Familien von C.* (13) und H.* (15) aus dem Tessin: Seit Freitag fehlt von den beiden Jugendlichen jede Spur. Gegenüber 20 Minuten sagt K.*, die Mutter von C. «Ich mache mir unglaublich grosse Sorgen. Ich kann seit Tagen weder schlafen noch etwas essen.»

Mit ihrer Tochter habe sie in der Zwischenzeit per Instagram Kontakt gehabt, zu einer Rückkehr konnte sie sie bisher aber nicht bewegen. Laut K. kennen sich C. und H. seit drei Monaten: «Sie sind beide aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend in einer Institution untergebracht. Da beide sehr fröhlich und extrovertiert sind, haben sie sich sofort gut verstanden.»