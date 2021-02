Der FC Basel gewinnt auswärts in Lausanne in einer einseitigen Partie mit 3:1. Mit dem Sieg festigen die Basler den zweiten Platz und bleiben an den Young Boys dran. Jedoch haben die Berner noch eine Partie weniger auf dem Konto.

Bereits früh (16.) erzielen die Basler das einzige Tor der ersten Halbzeit. Nach einem Eckball von Stocker kommt Eray Cömert frei zum Kopfball und drückt den Ball zum 1:0 über die Linie. Lausanne hat in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, der FCB aber die deutlich besseren Chancen. Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Paukenschlag. Der Video-Assistent-Referee meldet sich aus Volketswil und entscheidet auf Elfmeter für die Gäste, nachdem Nanizayamo den Ball im Strafraum mit der Hand berührt. Cabral läuft an und verwandelt souverän zum 2:0.

Top-Scorer Cabral nun mit zehn Toren

Im zweiten Super-League-Spiel am Donnerstagabend gewinnt der FC Luzern gegen Genf Servette mit 3:0. Dabei verschiesst Kyei bereits nach fünf Minuten einen Elfmeter für die Genfer und Imeri – der erst in der 75. eingewechselt wird – kassiert bereits in der 77. Minuten zwei gelbe Karten, worauf die Genfer in Unterzahl spielen für den Rest des Spiels.