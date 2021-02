Daniela Büchner will die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben.

Daniela Büchner will die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben.

Das Kult-Café der verstorbenen Mallorca-Legende Jens Büchner (49) schliesst seine Tore für immer. Danni Büchner (43) muss die «Faneteria» an der Ostküste Mallorcas ausräumen. Millionen Zuschauer kennen sie aus der Vox-Dokusoap «Goodbye Deutschland!». Viele haben am Bildschirm verfolgt, wie die Frau aus dem niedersächsischen Delmenhorst in Mallorca Fuss fasste. Nun muss Büchner wegen finanzieller Schwierigkeiten das Café im Badeort Calla Millor schliessen.