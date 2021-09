Zertifikatspflicht - Café wird nach Rimoldi-Rauswurf mit negativen Bewertungen eingedeckt

«Behandeln nicht alle Menschen gleich», schreibt jemand in den Google-Bewertungen.

«Hier wird man diskriminiert», lautet eine der zahlreichen negativen Bewertungen, mit denen das Café Elena in Zürich zurzeit eingedeckt wird.

Ohne Covid-Zertifikat marschierte Nicolas A. Rimoldi am 15. September in das Café Elena in Zürich. Da er sich nicht aus dem Lokal weisen liess, alarmierte der Kellner die Polizei – Rimoldi kassierte eine Busse von 100 Franken. Der bekannte Massnahmenkritiker hatte damit sein Ziel erreicht: Als Mitte September die Zertifikatspflicht eingeführt wurde, verkündete der Luzerner umgehend, er werde sich eine Busse holen und damit vor Gericht ziehen. Dem Café hingegen wurde die Reaktion auf den Gesetzesbrecher zum Verhängnis.