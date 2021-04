Vom Reality-TV in die Politik : Caitlyn Jenner erwägt Kandidatur für Gouverneursamt in Kalifornien

Caitlyn Jenner will für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien kandidieren. Die ehemalige Zehnkämpferin und Reality-TV-Star würde für die Republikanische Partei ins Rennen gehen.

Sie war schon erfolgreiche Olympia-Zehnkämpferin, Reality-TV-Star («Keeping Up with the Kardashians») und Transgender-Aktivistin: Jetzt will Caitlyn Jenner möglicherweise Gouverneurin von Kalifornien werden. Die 71-jährige Republikanerin habe mit Dave Rexrode, dem Exekutivdirektor der Vereinigung republikanischer Gouverneure, über eine mögliche Kandidatur gesprochen, bestätigte die Organisation.