Transfer: Calafiori verlässt den FC Basel

Nun also doch. Nach langem Hin und Her verlässt Benjamin Pavard den FC Bayern und schliesst sich wie Yann Sommer Inter Mailand an. Gemäss übereinstimmenden Meldungen aus Italien und Deutschland wird der Transfer des französischen Verteidigers am Mittwoch finalisiert werden. Bayern habe grünes Licht gegeben, Pavard für umgerechnet rund 29 Millionen Franken plus knapp zwei weitere Millionen Franken mögliche Boni zu verkaufen. Der 27-Jährige wollte bereits seit längerem weg aus München. Dies u. a. auch, weil er selten auf seiner Wunschposition in der Innenverteidigung eingesetzt wurde. Diese Rolle dürfte er in Mailand nun in der 3er-Kette der Nerazzuri öfters besetzen. (flo)