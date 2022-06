«Call of Duty: Warzone»: Waffe weg – 180’000 Cheater werden wie Kinder bestraft 

Sie werden in jedem Online-Shooter verachtet und verfolgt: Cheater und Cheaterinnen. Leute, die illegale Software einsetzen, nutzen diese für unmenschliche Vorteile. So zielt das Tool für die Spielenden automatisch und erkennt Gegner durch Wände. Die Software Ricochet ist das Gegenteil: Sie entlarvt solche Schummler und Schummlerinnen und bannt sie von den «Call of Duty»-Servern. Mit Erfolg – 180’000 Accounts wurden laut Entwickler Activision-Blizzard gebannt.

Das Problem, das viele Shooter wie «Call of Duty» haben, ist, dass sie Free-to-Play sind. Das Game ist also gratis und verdient mit Mikrotransaktionen sein Geld. So können Cheater und Cheaterinnen, auch nachdem ihr Account gebannt wurde, innert Minuten einen neuen erstellen. Das passiert bei Spielen, die man zuerst kaufen muss, deutlich weniger. Die Anti-Cheat-Software Ricochet scheint aber ein Erfolg zu sein, darum wird sie auch in kommenden «Call of Duty»-Spielen wie Warzone 2.0 eingesetzt.