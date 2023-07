Call of Duty: bald nicht mehr auf der Playstation verfügbar?

Es ist noch nicht sicher, ob «Call of Duty» bei einer Übernahme Activisions durch Microsoft weiterhin auf der Playstation spielbar ist.

«Call of Duty» gehört zur beliebtesten Game-Reihe auf dem Markt.

Microsoft wollte mit Sony einen Vertrag abschliessen, dass «Call of Duty» für die nächsten zehn Jahre auch weiterhin auf der Playstation erscheint, doch Sony hat bis jetzt nicht unterschrieben.

Microsoft hat von einem amerikanischen Gericht grünes Licht für die Übernahme des «Call of Duty»-Entwicklers Activision Blizzard bekommen.

«Call of Duty»: Darum gehts

Microsoft gewinnt vor Gericht gegen die Federal Trade Commission FTC. Eine Klage der amerikanischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde wurde abgewiesen. Die Behörde war der Ansicht, dass die Übernahme von Activision dazu führen wird, dass Microsoft Spiele wie «Call of Duty» künftig exklusiv auf der Xbox veröffentlichen wird und so einen Wettbewerbsvorteil erhält.

Auch die EU gab grünes Licht für die Übernahme des «Call of Duty»-Entwicklers

Im Mai stimmte auch die Europäische Kommission dem Deal zu. Einzig die britische Wettbewerbsbehörde CMA blockiert die Übernahme noch. Jetzt hat die Behörde mit Microsoft aber vereinbart, den Rechtsstreit zu unterbrechen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Es könnte jetzt ziemlich schnell gehen, da die Vertragsfrist am 18. Juli näher rückt.

«Call of Duty» gehört auf der Playstation zu den beliebtesten Games

«Call of Duty» ist die erfolgreichste Game-Franchise von Activision. Insgesamt verkaufte der Game-Entwickler über 425 Millionen «Call of Duty»-Spiele.

Während des Gerichtsprozesses zeigten von Sony eingereichte Unterlagen, dass «Call of Duty» für Sony jährlich Einnahmen zwischen 14 und 16 Milliarden US-Dollar einbringt. In den USA spielen rund eine Million Playstation-Besitzer offenbar einzig und allein «Call of Duty», 20 Millionen weitere zumindest überwiegend.