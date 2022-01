Activision hat genug - «Call of Duty»-Publisher verklagt Cheat-Anbieter

Was im Radsport in den 90ern das Doping war, ist heute der Cheat im E-Sport: Er verfälscht die Sportart. Im E-Sport ist es aber definitiv einfacher zu betrügen, ein kurzer Klick auf den Download-Button und schon ist der Cheat auf der Festplatte. So wird man schnell zum Schein-Profi: Dank Aim-Bot und Wallhack sieht man durch Wände und trifft jeden Gegner. «Call of Duty: Warzone» ist eines der Spiele, die mit einer Cheater-Flut zu kämpfen haben. Darum verklagt jetzt der Publisher Activision die Cheater-Firma.



Im Internet gibt es richtige Cheat-Fabriken, die ihre beste Bescheiss-Software für Geld anbieten und so das grosse Geschäft machen. So wird auch in offiziellen E-Sport-Turnieren betrogen, darum darf die Software nicht entdeckt werden, was sie natürlich teurer macht. Es gibt sogar Pro-Gamer, die über mehrere Monate betrogen haben und nicht entdeckt wurden, weil sie so gute Software eingesetzt haben. Das ist Activision ein Dorn im Auge.