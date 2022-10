Sexarbeit«Callboy ist viel harmloser als Nu***»

Sandro* ist Mitte zwanzig und verdient sein Geld mit Sexarbeit. Anfangs habe er nur einen kleinen Nebenverdienst wollen, danach sei daraus immer mehr geworden – darüber spricht er im Podcast «Let's talk about Sex Work» des nationalen Netzwerks zur Verteidigung der Interessen von Sexarbeitenden ProCoRe . Wie er zu diesem Beruf kam, was ihn daran fasziniert und ob er sich mal verliebt hat, erzählt Sandro im Interview mit 20 Minuten:

Sandro, du arbeitest im Sex-Milieu. Wie bist du dazu gekommen?

Vor ein paar Jahren bei einer Auslandsreise wurde ich mehrmals gefragt, ob ich Interesse hätte, Sex für Geld anzubieten. Weil ich Freude am Sex habe und so meine Reisekasse aufbessern konnte, habe ich dann damit angefangen. So wurde es zu einem guten Nebenverdienst im Studium und teilweise auch zu meinem einzigen Verdienst.

Wie kommst du zu deinen Kunden?

Was sind Unterschiede zwischen Sexarbeit bei Männern und bei Frauen?

Grundsätzlich ist es das genau Gleiche, trotzdem gibt es auf vielen Ebenen Unterschiede. Sexarbeit bei Männern und Frauen ist gleich in Bezug auf Arbeit, Stigmatisierung, Kriminalisierung, Vorurteile und Arbeitsbedingungen. Jedoch ist die Tätigkeit auch anders, da in der Gesellschaft oftmals von der Frau als Sexarbeiterin und als Opfer ausgegangen wird. Das heisst, dass männliche Sexarbeiter schon mal nicht in das Klischee und somit auch in das Anti-Sexarbeitsargument hineinpassen. Weiter wurde die männliche Sexarbeit in der Geschichte auch immer losgelöst von weiblicher Sexarbeit betrachtet.