«Ich war eine Maschine» - Cameron Diaz verrät, warum sie nicht mehr vor der Kamera steht

Sie erklärte, dass die Schauspielerei extrem viel Platz in ihrem Leben eingenommen hätte – so viel, dass andere Bereiche, wie etwa die Familie, zu kurz kommen würden. «Ich war eine Maschine», so Diaz.

In Kevin Harts (42) Talkshow «Hart to Heart» verriet die Schauspielerin nämlich erstmals, warum sie keine Filme mehr dreht.

Auch schätze sie es, so mehr Zeit mit ihrer einjährigen Tochter Raddix verbringen zu können: «Ehefrau und Mutter zu sein ist wirklich der schönste Teil meines Lebens bisher», so Diaz.

Normalerweise spricht Cameron Diaz nicht über ihr Privatleben. So teilte sie der Öffentlichkeit auch nicht mit, warum sie als Schauspielerin plötzlich komplett von der Bildfläche verschwunden war. Seit sieben Jahren stand die Hollywood-Ikone schon nicht mehr für ein Filmprojekt vor der Kamera. Viele Fans wunderten sich über den plötzlichen Abgang des «Bad Teacher»-Stars. Schliesslich galt sie als einer der erfolgreichsten und bestbezahltesten Schauspielerinnen der USA. In einem Talk-Show-Gespräch mit Schauspieler Kevin Hart (42) lüftete die 48-Jährige nun ihr Geheimnis.

«Ehefrau und Mutter zu sein, erfüllt mich am meisten»

Im Alter von 40 Jahren habe sie dieses Gefühl erstmals wahrgenommen. «Ich stellte fest, dass ich viele Bereiche meines Lebens nicht kontrollieren und ausschöpfen kann, weil die Schauspielerei so viel Platz einnimmt», so Diaz. Sie habe sich nach mehr Einfachheit gesehnt, und nach einem Leben, in dem sie jeden Tag genau so gestalten konnte, wie sie möchte. Ein Leben, das in ihrer Hand liegt. Sie fasst zusammen: «Es gab Cameron Diaz, die Schauspielerin, aber es gab da auch noch mich, die mehr war als das.»