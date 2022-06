Camila Cabello pinkelte sich am Champions-League-Final ins Outfit

Nun verriet die 25-Jährige auf Instagram: «Die Eröffnungsfeier des Uefa-Finals war so aufregend, dass ich ein bisschen in mein Outfit gepinkelt habe!»

Grund zur Aufregung hatte Camila Cabello allemal, als sie Ende Mai den grossen Final der Champions League im Stade de France eröffnete. 80’000 Leute passen in das Stadion, in dem die Kubanerin ihre grössten Hits performte. Das liess wohl auch die Sängerin nicht kalt, denn während der Show passierte ihr ein übles Missgeschick.

«Die Eröffnungsfeier des Uefa-Finals war so aufregend, dass ich ein bisschen in mein Outfit gepinkelt habe!», verriet die 25-Jährige jüngst auf Instagram. Dazu teilte die Ex-Freundin von Shawn Mendes (23) ein Video ihres Outfits. Ungünstig: Die Sängerin war an dem Abend ganz in Weiss gekleidet. Sie trug sowohl einen weissen Zweiteiler mit Fransen als auch Schuhe und einen Fächer in derselben Farbe. Immerhin scheint niemand etwas vom Missgeschick mitgekriegt zu haben, zumal die Sängerin von einer wilden Tanzshow umgeben war.