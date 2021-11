Camila Cabello verkauft ihre Villa in den Hollywood Hills

Ein geschwungenes Gusseisentor begrüsst die Gäste im Camila Cabellos ehemaliger Bleibe. Neue Focus

Hollywood Hills : Camila Cabello verkauft ihr ehemaliges Liebesnest

Die Sängerin verkauft ihre Oase in den Hollywood Hills. In dem Haus wohnte sie zuletzt mit ihrem Ex, Sänger Shawn Mendes.