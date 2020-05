Corona-Lockerung

Campen könnte ab dem 8. Juni wieder erlaubt sein

Der Bundesrat will die Coronamassnahmen weiter lockern. Diskotheken, Nachtclubs und Erotikbetrieben müssen sich aber noch gedulden.

Der Bund will die Lockerungen vorantreiben.

Trotz weiterer Lockerungen in den nächsten Tagen wartet die Bevölkerung weiter auf die Wiederherstellung des normalen öffentlichen Lebens. Der Bundesrat hat am Mittwoch festgehalten, welche Termine noch offen sind.

Noch länger dürfte es dauern, bis die Schutzkonzepte überflüssig werden, Präventionsmassnahmen oder die Abstands- und Hygieneregeln ausser Kraft gesetzt werden. Bei all diesen Punkten heisst es vonseiten Bund: «Termin offen».

Campen wohl ab 8. Juni erlaubt

Nächste Woche will der Bundesrat die Details des dritten Öffnungsschritts festlegen. Am 8. Juni werden voraussichtlich Treffen von mehr als fünf Personen wieder möglich sein, auch in Restaurants, wo derzeit eine Vier-Personen-Regel gilt.