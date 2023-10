Campi Flegrei: Erdbeben um Neapel eskalieren

Eines dieser Erdbeben erreichte am 27. September eine Stärke von 4,2 – das gab es seit 40 Jahren nicht mehr. (Im Bild: Gase treten aus Fumarolen, vulkanischen Bodenöffnungen, aus.)

In Italien braut sich eine Gefahr aus dem Untergrund zusammen: Im September 2023 wurden in der Region um Neapel Hunderte Erdbeben registriert. Eines davon erreichte am 27. September eine Stärke von 4,2 – das gab es seit 40 Jahren nicht mehr. Verantwortlich für diese Beben sind die Phlegräischen Felder, ein Supervulkan, der etwa 20 Kilometer westlich des Vesuvs unter der Erde schlummert. Nun droht er wieder zu erwachen.