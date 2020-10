Den Namen seine Ehefrau will der Musiker nicht preisgeben. Grund dafür ist, dass sie lieber nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte.

Campino (58), der Leadsänger der Toten Hosen, hat im kleinen Rahmen geheiratet. Nicht einmal seine Band sei an der Zeremonie in New York anwesend gewesen.

Campino (58) hat in New York in sehr kleinem Rahmen geheiratet, wie die «Rheinische Post» berichtet. Nicht einmal seine Band habe an der Zeremonie teilgenommen. Den Namen seiner Ehefrau will der Musiker nicht nennen, da sie nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte.