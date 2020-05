Folgen des Coronavirus

Canepa sorgt sich um seinen FCZ

Der FCZ-Präsident schlägt Alarm. Ihm macht der Blick in die Zukunft zu schaffen. Er sagt: «Wieder sind zwei Wochen vergangen, in denen nichts passiert ist.»

Weiter kritisiert der 66-Jährige, dass man in Bundesbern offenbar bereit sei zuzuwarten, bis die meisten Clubs tatsächlich in unmittelbare Zahlungsunfähigkeit geraten.

In der Schweiz ruht der Ball. Wie lange das noch so ist, ist unklar. In einem Interview mit der Tamedia-Redaktion äussert sich nun der Präsident des FC Zürich, Ancillo Canepa, zur Situation (kostenpflichtig). Und er zeigt sich besorgt.