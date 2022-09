Im Trend: Cannabis-Cocktails

Nachdem in den letzten Jahren Drinks oder Weine mit kleinen Dosen CBD, der Verbindung in Marihuana und Hanf, die nicht high macht, angesagt waren, folgen laut «New York Times» nun Trend-Getränke mit der berauschenden Substanz THC. Ärztinnen und Ärzte sind besorgt.

Was sind Cannabis-Cocktails?

Cannabis-Cocktails sind vor allem da angesagt, wo Cannabis legalisiert wurde – etwa in 19 Staaten der USA. Die Cannabis-Getränke in Onlineshops oder Cannabis-Cocktails in Bars enthalten CBD-Tinkturen auf Alkoholbasis, die sich wegen ihrer Zusammensetzung gut in den Cocktail integrieren lassen.