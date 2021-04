Wir feiern Cannabis – als Beauty-Inhaltsstoff. Pexels

Happy 4/20 : Cannabis macht jetzt schön statt high

Cannabis-Fans zelebrieren am 20. April den inoffiziellen Feiertag des Rauschmittels. Wir halten uns an die geltenden Gesetze und pflegen uns heute mit Hanf in Ölen und Cremes berauschend schön.