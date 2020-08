Aktualisiert vor 50min

Vättis SG

Drei Männer sterben bei Canyoning-Unglück, eine Person wird vermisst

In Vättis SG hat sich am Mittwoch ein schweres Canyoning-Unglück mit mehreren Toten ereignet. Spanische Touristen wurden nach einem heftigen Gewitter als vermisst gemeldet. Drei wurden in der Nacht tot geborgen.

Am Mittwoch ist es in Vättis, das zur Gemeinde Pfäfers SG gehört, in der Parlitobelschlucht zu einem Canyoning-Unfall gekommen. Nach einem heftigen Gewitter, das über diesem Gebiet niedergegangen war, wurden vier Männer als vermisst gemeldet. Drei Männer wurden noch in der Nacht tot aufgefunden. Ein vierter Mann wird noch vermisst.

Bei den drei toten Männern und dem Vermissten handelt es sich um spanische Touristen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilt. Sie waren gemeinsam auf einer Canyoning-Tour in der Parlitobelschlucht und dürften vom Unwetter überrascht worden sein.

Suchaktion läuft noch

Es stand ein Grossaufgebot von Rettungskräften im Einsatz. Die Wetterbedingungen hatten in der Nacht für eine Unterbrechung der Suche gesorgt. In den frühen Morgenstunden wurde der Einsatz wieder aufgenommen.

Die Kantonspolizei St. Gallen wird am Donnerstag im Verlaufe des Nachmittags weitere Informationen bekannt geben können. Aufgrund des laufenden Einsatzes ist die Zufahrt zur Unfallstelle nicht möglich. Die Strasse Richtung St. Martin ist ab der Staumauer des Gigerwaldsees gesperrt.

