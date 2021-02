«Militärisch koordinierte Attacke» : Capitol-Polizei kritisiert Geheimdienst wegen mangelnder Information

Bei der Anhörung im US-Senat zum Sturm aufs Capitol haben Sicherheitsbeamte angegeben, dass es sich um eine «militärisch koordinierte Attacke» gehandelt habe, die unter anderem von Rechtsextremisten ausgeheckt wurde.

Sund sagte am Dienstag bei einer Anhörung im US-Senat, die Geheimdienstinformationen hätten in keiner Weise die Geschehnisse am 6. Januar vorausgesagt. Sein Team habe sich vorbereitet auf eine Grossdemonstration mit Gewaltpotenzial. Stattdessen habe man es mit einer «militärisch koordinierten Attacke» und «gewaltsamen Übernahme des Capitol-Gebäudes» zu tun gehabt. Sund betonte, die Polizei sei auf Informationen aus dem Geheimdienstapparat angewiesen. «Wir verlassen uns darauf, dass diese Informationen absolut korrekt sind.»