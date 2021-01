Ein Trump-Anhänger, der am 6. Januar das Capitol stürmte, wollte in die Schweiz fliehen und buchte nach dem Angriff in Washington einen Flug nach Zürich. In New York wurde der 51-Jährige verhaftet.

Darum gehts In New York wurde ein Mann verhaftet, der am Sturm aufs Capitol beteiligt war.

Der 51-Jährige wollte in die Schweiz fliehen.

In den USA muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Ein Trump-Anhänger, der am Sturm aufs Capitol beteiligt war, versuchte in die Schweiz zu fliehen. Der Geophysiker aus Colorado befindet sich zurzeit im Gefängnis in den USA. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP wollte er in der Schweiz Suizid begehen.

Der 51-jährige Jeffrey Sabol (im Video zu sehen mit der hellbraunen Jacke ) wurde am Freitagmorgen im einem Krankenhaus im Bundesstaat New York verhaftet. Ein Richter stufte die Taten im Capitol als «verstörend und besorgniserregend» ein und ordnete an, dass Sabol ohne Kaution in Haft bleibt, da er ein grosses Fluchtrisiko aufweise. So buchte er nach dem Angriff aufs Capitol einen Flug von Boston nach Zürich.

Sabol hatte einen Polizisten im Capitol in Washington die Treppe hinuntergeschleift. Als Teil einer Gruppe hatte er auch auf den Polizisten eingeschlagen. Sabol selbst gab an, sich nicht mehr genau an die Ereignisse im Capitol zu erinnern, gab aber zu, sehr wütend und «in Rage» gewesen zu sein.

Sabols Anwalt forderte vor Gericht die Freilassung auf Kaution, da sein Mandant drei Kinder, eine Partnerin und seine Eltern habe, für die er verantwortlich ist. Das Gericht erhob Anklage gegen Sabol wegen «Ziviler Ungehorsam», wofür er zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt werden könnte.