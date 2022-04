Erstausgabe versteigert : «Captain America»-Comic wechselt für 3,1 Millionen Dollar den Besitzer

Mehrere Millionen Dollar für einen Comic: Dies scheint in den vergangenen Monaten normal geworden zu sein, zumindest für Raritäten.

Damit gehört die die Ausgabe zu jenen Comics, die an Auktionen mehrere Millionen erzielt haben.

Ein «Captain America»-Comic ist in den USA für 3,12 Millionen Dollar (etwa 2,91 Millionen Franken) versteigert worden. Das im März 1941 erschienene Heft sei in sehr gutem Zustand gewesen, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas am Donnerstag mit. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.